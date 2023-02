"Der Geist der Taverne" – ein Audio-Feature führt durch Lechhausens Kneipen

Plus Belegt ist, dass Bert Brecht sehr gerne Kneipen und Bars aufsuchte. Beim Brechtfestival blickt nun eine Audio-Tour in die Tavernen von Lechhausen.

Die Volontärinnen und Volontäre der Augsburger Allgemeine haben das Brechtfestival 2023 besucht, das Audio-Feature "Der Geist der Taverne" angehört , mit der Künstlerin und Theatermacherin Doro Schroeder darüber gesprochen und im Anschluss Kritiken geschrieben. Ursprünglich sollte nur eines der geschriebenen Manuskripte veröffentlicht werden: Weil es bei der finalen Abstimmung ein Patt gab und die beiden Favoriten einen unterschiedlichen Tenor am Ende haben, veörffentlichen wir digital beide Manuskripte.