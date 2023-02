Mehr als eine Wasserglas-Lesung: Nava Ebrahimi liest "Unknown Home"

Plus Die Bachmann-Preisträgerin Ebrahimi liest beim Brechtfestival im Saalbau Krone – mit Unterstützung und digitalen Tricks. Eine Lesung mit Überraschungseffekt.

So eine Autorenlesung ist ein Sparformat: Was braucht es dafür? Nur ein Buch und ein Wasserglas? Nava Ebrahimi zählt zu jenen Schriftstellerinnen, die aber mehr aus diesem alten Konzept gewinnen. Das zeigt sie nun im Saalbau Krone, beim Augsburger Brechtfestival. Die Österreicherin mit iranischen Wurzeln, die 2021 den Bachmann-Preis gewann, fragt sich: Wo liegt Heimat? Wo ist mein Platz? Sie liest ihren Text "Unknown home", "Unbekanntes Zuhause" – und betritt dabei gar nicht den Saalbau.