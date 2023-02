Brechtfestival

vor 34 Min.

Eine neue musikalische Gelegenheit für Augsburg

Plus Die Weilheimer The Notwist sind nicht nur der Hauptakt der "Impossible Music" des Brechtfestivals, sie haben auch die anderen Bands mit ausgewählt. Hat das funktioniert?

Von Sebastian Kraus, Felicitas Lachmayr, Veronika Lintner, Sebastian Kraus, Felicitas Lachmayr, Veronika Lintner, Wolfgang Schütz Artikel anhören Shape

Diese Premiere könnte für Augsburg eine goldene Gelegenheit bedeuten – wenn sie denn hierher passt. Schon öfter haben die Weilheimer Indie-Helden von The Notwist hier und beim Brechtfestival gespielt: Aber als sie an diesem Samstagabend im Textilmuseum auftreten, tun sie es unter neuen Vorzeichen. Sänger Markus Acher ist als Co-Kurator für das musikalische Programm überhaupt mitverantwortlich und damit in einer Rolle, die er bei einem sehr beliebt gewordenen eigenen Festival der Band innehatte – bis es in der Corona-Zeit ausgefallen und dann aufgrund fehlender Fördergelder nicht wieder aufgenommen wurde: „Alien Disko“ im Münchner Volkstheater.

