Brechtfestival

Revolte aus der Kneipe: Franz Dobler und das Hobos beim Brechtfestival

Plus Whiskeystimme trifft auf jungen Elekto-Impro-Pop: Der Augsburger Poet Franz Dobler raunt im Saalbau Krone ins Mikro und das Hobos gibt den Beat vor.

Von Veronika Lintner

Es gibt sie noch, diese Cowboys, die auch nach dem fünften Scotch nicht aus dem Pferdesattel kippen – oder aus der Kneipentür. Franz Dobler scheint einer von ihnen zu sein. Denn so zeigt er sich auf den Bühnen, mit seinen Gedichten und seiner kellertiefen Zigarettenstimme. So auch beim Brechtfestival 2023, im Saalbau Krone. Dobler geht es dabei wieder um den Knatsch für die gute Sache, Widerborstigkeit gegen ungerechte Verhältnisse, in Augsburg und dem Rest der Welt. Seine poetisch-politischen Sätze dreht er immer wieder um die Gebetsmühle – und verpackt sie in viel Pose und raubeiniges Gebrumm.

