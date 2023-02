"Ukraine Fire": Die Dakh Daughters gestalten ein gewaltiges, politisches Musiktheater

Die Dakh Daughters wollen mit ihrer Musik aufrütteln, für die Solidarität mit ihrer Heimat, der Ukraine. Ein politischer Brechtfestival-Abend, mit gewaltigen Bildern.

Ein Bild sagt mehr als tausend … Noten? Auf der Bühne im Martinipark spielt sich ein punkiges Frauen-Quintett das Herz aus dem Leib, mit Kontrabass, Akkordeon, Geige, Schlagwerk satt. Aber die Überwältigung schwappt auf das Publikum mit den Videos: Häuser explodieren, Menschen rennen durch Trümmer, tote Körper fallen ins Massengrab. Kherson, Kiev, Kharkiv, Bombenschlag. Und dazu spielen – die Dakh Daughters aus der Ukraine. Ein brennend politischer Abend des Brechtfestivals.

Die Dakh Daughters gastieren wieder beim Brechfestival

Die Dakh Daughters haben eine Botschaft: "Arm Ukraine!" – "Bewaffnet die Ukraine!" steht auf der Leinwand, denn ihre Heimat leidet seit einem Jahr unter den brutalen Attacken Russlands. Und sie werben für Verständnis, Empathie. Die deutsche Debatte um Panzer, um Waffen, schwer oder leicht – "wir wissen, wie schwierig es für euch sein muss", werden sie im Gespräch nach dem Konzert sagen.

Diese Frauen sind hier keine Unbekannten, mehrmals haben sie Gastspiele beim Brechtfestival gegeben. Ihre Musik? Ist ein Trommeln für Frieden und Würde, mit Choralgesang und elektronischen Effekten. Düsteres Varieté, Symbole der Gewalt: Das russische "Z" lassen sie neben dem deutschen Hakenkreuz leuchten – denn Mensch scheint aus der Geschichte nichts zu lernen. Fast sarkastisch säuseln die Daughters: "Eines kann ich nicht begreifen: Warum gibt es auf der Welt so viel Böses?" Und sie fragen: "Was ist ein Mensch?" Punkig sind sie gekleidet, mit Plusterrock und weißgemalten Gesichtern. So einwickelt ihr Theater poetische Farben: Sie singen von Vergänglichkeit, zeigen Gesichter von Ukrainern mit tiefen Falten, gelebtem Leben im Blick.

Viel ukrainisches Publikum beim Brechtfestival

Was den Abend aber auch so ein- und nachdrücklich emotional macht, ist das Publikumsgespräch nach dem Konzert. Viele Ukrainer und Ukrainerinnen, die in Augsburg Zuflucht gefunden haben, sind hierher gekommen, mit Ukraine-Fähnchen. Und Dankesworten für die Daughters.

