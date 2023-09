Zum Beweis ein "schöner Adler" aus Augsburg

Sabine Lutzenberger und ihr Ensemble Per-Sonat erinnern an vergessene Musikerinnen der Renaissance. Im Zentrum steht eine Tochter einer Augsburger Patrizierfamilie.

Die Musik der Renaissance wird im Allgemeinen angesehen als eine ausschließlich von Männern gemachte Musik. Eine Vorstellung, die Sabine Lutzenberger, die profunde Sängerin und Ensemble-Leiterin aus Stadtbergen, so nicht stehen lassen will. Wiederholt hat die Spezialistin für Alte Musik in Konzertprogrammen und auf Tonträgern vorgeführt, wie man sich das Musizieren von Frauen im Mittelalter und an dessen Ausgang konkret vorzustellen hat. Jetzt hat sie ein neues Programm konzipiert, das den musizierenden Frauen der Renaissance gewidmet ist und am 16. September in einem Konzert im Schaezlerpalais vorgestellt wird. "Glanz im Schatten" ist bezeichnenderweise die Programmfolge betitelt.

Im Zentrum steht die aus Augsburg stammende Katharina von Logschau, geborene Adler. Seit 1534 verheiratet mit einem schlesischen Adeligen, ging sie an seiner Seite für längere Zeit nach Regensburg (Georg von Logschau war dort Reichshauptmann geworden), bevor sie die letzten Jahre bis zu ihrem Tod 1580 bei ihrer Nichte Philippine Welser und deren Ehemann Ferdinand II. auf Schloss Ambras bei Innsbruck lebte. Katharina von Logschau ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass zur damaligen Zeit Frauen auch aktiv am öffentlichen Musikgeschehen teilnahmen. Belegt ist mindestens ein Konzert im Jahr 1546 im Rahmen des damaligen Regensburger Religionsgesprächs, Katharina musizierte da zusammen mit weiteren Musikerinnen auf einem Tasteninstrument. "Solche Indizien", sagt Sabine Lutzenberger, "sind ausgesprochen selten."

Zahlreiche Komponisten widmeten Katharina von Logschau Werke

Überhaupt war Katharina berühmt für ihre Musikalität. Zahlreiche Komponisten widmeten ihr eigene Werke, vielfach unter Verwendung des Liedes "Kain Adler in der Welt so schön", dessen Melodie in weltliche Liedsätze ebenso eingeflochten wurde wie in geistliche Motetten und selbst Messvertonungen. War man bisher davon ausgegangen, dass der "Adler" sich auf Kaiser Maximilian I. bezieht, so ist das Lied nach Erkenntnissen der Wiener Musikwissenschaftlerin Sonja Tröger gemünzt auf die unter dem Familiennamen Adler geborene Katharina. Die musikalischen Huldigungen erfolgten dabei von so namhaften Komponisten wie Ludwig Senfl, Thomas Créquillon und womöglich sogar Adrian Willaert.

Sängerin und Ensemble-Leiterin Sabine Lutzenberger. Foto: Ulrich Wagner

Mit ihrem Programm "Glanz im Schatten" wollen Sabine Lutzenberger und ihr Ensemble Per-Sonat aber nicht nur an Katharina von Logschau erinnern, sondern generell, wie die Sängerin sagt, "an die vielen Frauen, die damals musizierten". Weshalb das Konzert auch ausschließlich von Frauen gestaltet sein soll. Eine altbekannte Problematik stellt sich dabei ein: Da es sich bei den aufgeführten Werken um polyfone Musik handelt, ist die Frage zu lösen, wie die Besetzung der tieferen des bis zu sechs Stimmen umfassenden musikalischen Satzes erfolgen soll. Die Lösung, wie schon beim unlängst vorgestellten Projekt mit Musik der Augsburger Dominikanerinnen: Die tiefen Stimmen werden von Instrumenten mit entsprechendem Ambitus vorgetragen. Und so werden im Schaezlerpalais sich zu den drei Vokalstimmen auch drei Musikerinnen an Streichinstrumenten gesellen, aus Gründen der Klangbalance noch ergänzt um ein Virginal. "Zusammen", freut sich Sabine Lutzenberger, "ergibt das einen schönen vollen Klang."

Glanz im Schatten. Das Konzert findet am Samstag, 16. September, um 19 Uhr im Festsaal des Schaezlerpalais statt. Es moderiert Sonja Tröster, Universität Wien.