Friedberger Musiksommer

18:15 Uhr

Romantisches zur späten Stunde: Eine Nachtmusik im Wittelsbacher Schloss

Geisterklänge bei der "Nachtmusik im Schloss": Michal Friedländer am Flügel, Guy Braunstein an der Violine und Zvi Plesser am Cello.

Plus Die Solisten des Friedberger Musiksommers spielen in feinsten Formationen Kammermusik - mit Schumann, Brahms und dem Duell eines prominenten Liebespaars.

Von Veronika Lintner

Das zweite Konzert im Friedberger Musiksommer führt in die Nacht hinein - und in den Saal des Wittelsbacher Schlosses. Künstler und Künstlerinnen, aus Top-Orchestern und von den großen Bühnen der Konzertwelt, haben sich für das Festival wieder in Friedberg versammelt. Jetzt gestalten sie Kammermusik in feinen Formationen, unter den historischen Balken im Saal des Friedberger Schlosses. Eine Programmhälfte gehört der Musik der Nacht, die andere der Romantik. Eine kleine Nachtmusik, die es in sich hat.

Guy Braunstein und Freunde spielen Beethovens "Geistertrio" in Friedberg

Festival-Chef Karl-Heinz Steffens erzählt als Moderator von der Geschichte hinter den Werken: Es war 1808, da sei Shakespeares "Macbeth" schwer durch Ludwig van Beethovens Gedanken gespukt. Der Komponist wollte zur Hexenszene aus dem Bühnendrama eine Musik verfassen. So schuf er sein op. 70 in D-Dur - genannt "Geistertrio". In Friedberg führt Guy Braunstein an der Geige das Dreigespann an: 13 Jahre lang war er Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, dann Solist - und in Friedberg schon einmal zu Gast. Hier findet er mit Michal Friedländer am Flügel und dem Cellisten Zvi Plesser starke Partner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

