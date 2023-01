Jubiläum

vor 33 Min.

Im Chor gegen Krisen: 125 Jahre Augsburger Sängerkreis

Plus Singen macht Freude und gibt der eigenen Lebensfreude Ausdruck. Der Augsburger Sängerkreis, ein Zusammenschluss aus über 130 Laienchören, widmet sich seit 125 Jahren dem gemeinschaftlichen Gesang.

Von Gerlinde Knoller Artikel anhören Shape

Würde an so einem besonderen Tag wie Dreikönig auch genug Publikum kommen, das das Parktheater in Göggingen füllt? Das waren erst die Bedenken des Augsburger Sängerkreises, als er den Termin für sein Jubiläumskonzert zum 125-jährigen Bestehen festlegte. Die Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. „Vom ersten Stück an war die Stimmung superpositiv“, erzählt Christian Toth, erster Vorsitzender des Augsburger Sängerkreises, und die Freude darüber ist ihm anzumerken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen