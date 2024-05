Der alte Meister der neuen leisen Töne

Habe das Programm bei der Premiere in der Elphi erleben dürfen. Wecker hat mich über die Jahrzehnte begleitet oder besser ich ihn. Schon in den 80ern hat mich sein Album "Liebesflug" fasziniert, genau wegen des Liedgesanges, der einzigartig war und ist, zuvor das an Orff angelehnte Album "Eine ganze Menge Leben". Seine Abstürze, sein Wiederaufstehen, seine Unbeirrbarkeit, sein Pazifismus, in dem ich ihm am Schwersten folgen kann. Würde er wirklich seine Söhne nicht verteidigen, wenn er die Möglichkeit dazu hätte?



Ich mochte auch, wie er Klavier "arbeitete", die ellenlangen Zugabesessions, die länger dauerten als das eigentlich Konzert.



Ach ja, diese "wunderbare Nächte mit Euch allen, selbst in viel zu kalten Mehrzweckhallen, herrliche Konzerte voller Glück,

die nimmt uns keiner, das kommt tausendfach zurück." So ist es.



Und: "Was für eine Nacht -

So warm und geduldig,

Setzt euch näher zu uns her,

Schenk noch einmal ein.



Heute spricht mal keiner

Den anderen schuldig,

Heute läßt mal jeder

Den andern anders sein."



In der Urfassung waren es wohl mal zwei Espressos zwischen denen sich der Mittag schminkte.



"Er steht nackt in seiner Garderobe und scherzt.

Jetzt aufstehen. Die Arme ausbreiten.



Dann tritt SIE aus den Wäldern. Zuversichtlich.

Und eine Flasche Rotwein im Arm.

Die Hügel ebnen sich. Wir erreichen eine große Stadt.

Der Abend wird eingetrunken.



Sie erzählt von ihrem Land. Wir singen.

Die Kellner heben die Fäuste.

Avanti Populo und un bicchiere di vino rosso ancora.

Wir sind zuversichtlich."





