Konzert in Augsburg

19:01 Uhr

Abschied von Bernd-Georg Mettke im Uni-Auditorium: Mit Dvorák und Gershwin in die neue Welt

Plus Nach 43 Jahren als Dirigent des Universitätsorchesters nahm Bernd-Georg Mettke wehmütig Abschied. Letztmals leitete er ein Programm des Ensembles.

Von Rüdiger Heinze Artikel anhören Shape

Er war nicht zu überhören, der kräftige Hauch an Melancholie, an Wehmut, der in diesem Konzert des Universitätsorchesters wehte. Er war nicht zu überhören bei George Gershwins Klavierkonzert in F mit seinen Blue Notes der kleinen (Moll-)Terz und der kleinen Septime, die regelmäßig für eine traurig-unerlöste Spannung stehen; er war nicht zu überhören in Antonín Dvořáks 9. Sinfonie "Aus der Neuen Welt" mit ihrem sehnsuchtsvollen zweiten Satz; und er war nicht zu überhören in den Reden und kleinen Ansprachen zu Ehren Bernd-Georg Mettkes, der jetzt – nach 43 Jahren oder 85 Semestern – im Uni-Auditorium Kunst und Musik seinen Abschied als Dirigent eben dieses Universitätsorchesters gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen