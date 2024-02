Augsburg

vor 32 Min.

Publikum bejubelt Monika Gruber in der Schwabenhalle

Plus Bei ihrer Abschiedstour bespielt Monika Gruber zweimal die Augsburger Schwabenhalle. Im Gepäck hat sie unterhaltsame Anekdoten aus dem Leben – und politische Botschaften.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Es dauert noch lange, bis sich die Menschentraube um den Stand von Monika Gruber auflöst. Die "Gruberin" selbst steht mittendrin. Sie lässt sich mit ihren Fans fotografieren, signiert Tassen, Prosecco-Flaschen, T-Shirts oder ihr Buch "Willkommen im falschen Film". Nur wenige Minuten zuvor hatten ihr die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schwabenhalle in Augsburg zugejubelt, wie sie eine Geschichte nach der nächsten erzählte und zum kabarettistischen Rundumschlag ausholte.

In zwei ausverkauften Zusatzshows in Augsburg präsentiert die 53-Jährige ihr durchaus wortreiches Programm "Ohne Worte". Der Andrang ist so groß, dass es vor der Veranstaltung zu einem kleinen Verkehrschaos vor dem Messegelände kommt. Zum Glück für die später ankommenden Gäste bringt Gruber an diesem Abend Unterstützung aus Niederbayern mit: Der Kabarettist Fonse Doppelhammer wärmt das Publikum mit lockeren Witzen über sich selbst auf. Knappe 20 Minuten später startet Monika Gruber dann mit ihrem Programm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen