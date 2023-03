Späte Stunden, neue Klänge: Die Lange Nacht der "Jetzt:Musik" im Textilmuseum

Plus Von Cello bis Schlagwerk, mit Elektronik und Gästen aus Berlin: Im Textilmuseum will der Verein Jetzt:Musik neuen musikalischen Stoff präsentieren.

Neue Musik? Für manche Ohren klingt schon dieser Begriff nach akustischem Kabelsalat, nach elektronischer Verwirrung und Tönen, die sich beißen und kratzen. Aber nur keine Angst vor neuen Klängen – findet Iris Lichtinger. Mit der Blockflöte spielt die Augsburgerin virtuose Konzerte aus dem Barock, aber eben auch Gegenwärtiges, Neues, frisch Komponiertes. Lichtinger kennt also die Tücken der Zeit: „Neue Musik ist ein Stoff für Superhirne. In den Werken steckt oft höhere Mathematik, da müssen Musiker harte Nüsse knacken.“ Und genau in diesem Abenteuer liegt für sie der Reiz – nicht nur in ihrer Rolle als Musikerin: „Als Zuhörer hat man in der Neuen Musik diese besondere Chance, als Allererster ein neues Werk zu erleben.“ Anno Bach und Vivaldi habe sich die Musik noch in strengen Bahnen abgespielt, in Notenschrift und nach Regelwerk. Aber in der Neuen Musik? „Da gibt es keine Grenzen.“

Das verspricht die "Lange Nacht der Jetzt:Musik" im Textilmuseum

Wie viel Freiheit in dieser Musik pocht, das will Lichtinger am heutigen Donnerstag, 30. März, mit ihrem Verein „Jetzt:Musik – Augsburger Gesellschaft für Neue Musik“ beweisen. Eine Menge an neuem musikalischem Stoff will der Verein zum Klingen bringen, in einer „Langen Nacht der Jetzt:Musik“– im Textil- und Industriemuseum, kurz TIM.

Organisatorin Iris Lichtinger mischt an diesem Abend selbst mit. Foto: Frauke Wichmann

„Wir arbeiten an diesem Konzept schon seit gut einem Jahr“, erzählt Lichtinger. „Bei diesem Format wollen wir Gastkünstlern Raum bieten, aber eben auch Musikern der Neuen Musik aus Augsburg.“ Und gleich zu Beginn gehört die Bühne dem Nachwuchs. Das Motto lautet: „Jung & Frei“.

Dass Neue Musik als Fall für Spezialisten gilt, das zeigt ein Blick auf die Ergebnislisten von „Jugend Musiziert“. Zum 60. Mal fand der Talent-Wettbewerb in diesem Jahr statt – doch nur ein kleiner, feiner Kreis von Solisten und Gruppen hat es in der Sparte „Neue Musik“ bis zum bayerischen Landeswettbewerb in Passau geschafft. Sechs Beiträge an der Zahl. Darunter aber: Ein Quintett mit Musikern aus München und Augsburg, die der Komponist Johannes Schachtner fördert. Diese Gruppe wird nun auch die Lange Nacht im TIM eröffnen. Klassische Instrumente treffen sich hier in einer gar nicht so klassischen Besetzung: Eine Mezzosopranistin wird begleitet von Klarinette, Gitarre, Cello und Geige. Und so völlig „unplugged“ und verkabelt bleibt der Auftakt nicht: Der Quintett-Cellist Lysander Francescatti aus Augsburg war auch als Solist bei Jugend Musiziert erfolgreich – er verstärkt sein Cello, für ein Solo mit Elektronik.

Das Berliner Ensemble Mosaik tritt in Augsburg auf

Je später der Abend, desto bunter das Klangbild: Das Ensemble Mosaik reist für diesen Abend aus Berlin an. Dies internationale Gruppe von Klangkünstlern verspricht Werke von Komponisten aus den verschiedensten Winkeln der Welt, von Indonesien bis Neuseeland. Das schwingt schon im Titel mit: „Echos of cultural localisations“ – das Ensemble will dem Echo nachspüren, das die Musikwelten dieser Erde erzeugen. Dieses Bild aus Tönen soll eine große Videoprojektion ummalen, unter einem „hohen technischen Aufwand“, erklärt Lichtinger. Zehn Stunden werde es wohl dauern, bis im TIM alles korrekt verkabelt ist, für das Mosaik aus Ton und Bild in vier Kapiteln. Ein Klangregisseur schiebt die Regler live am Mischpult. Dirigent Chatschatur Kanajan leitet das Ensemble, mit Flöte, Saxophon, Klavier und mehr.

Lesen Sie dazu auch

Und dann soll die Musik fließen: Im Projekt „Fluss“ wollen Künstler aus Augsburg einen „60-minütigen Klangstrom aus Improvisationen und Kompositionen“ erzeugen. Mit dabei: Barbara Mayer, Pianistin, Komponistin, Augsburger Kunstförderpreisträgerin. Sie reiht sich ein neben Joseph Warner am Kontrabass und dem Pianisten Wolfram Oettl, der sich an den Tasten zwischen allen Epochen bewegt. Komponist Stefan Schulzki mischt ebenfalls mit, bekannt für poppige Akzente, und auch das Percussion-Ensemble Schlag3.

Joseph Warner steuert Kontrabassklänge bei. Foto: Michael Medl

Im Textilmuseum klingt die Lange Nacht mit der Djane Frau Tacheles aus

„Relax & Dance“: Zum Finale darf dann auch getanzt werden, die DJane Frau Tacheles legt auf. „Für uns ist das Projekt ein großes Fest“, sagt Lichtinger. Bleibt nur die Frage: Wohin fließt denn der Fluss, in der Neuen Musik? Gibt es Trends? Entwicklungen? „Jeder Komponist hat eine eigene Schreibweise“, sagt sie. „Und je länger man sich als Hörer der Neuen Musik hingibt, desto weicher wird man für diese Klänge, desto mehr öffnet man sich.“

Info: „Die Lange Nacht der Jetzt:Musik“, im Staatlichen Textil- und Industriemuseum, findet am Donnerstag, 30. März, ab 19 Uhr statt. Infos unter www.jetztmusik-augsburg.de.