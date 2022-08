Olympia 1972

vor 36 Min.

„Es waren die schönsten Spiele, die je kaputt gemacht worden sind“

Plus Die Olympischen Spiele 1972 in München sind aus vielerlei Gründen in die Geschichte eingegangen. Roman Deininger und Uwe Ritzler haben sie in ihrem Buch auf über 500 Seiten zusammengetragen.

Von Andrea Bogenreuther

Man könnte fast ein wenig vor Ehrfurcht erstarren vor diesem opulenten Werk mit seinen 528 Seiten, das den Titel „Die Spiele des Jahrhunderts – Olympia 1972, der Terror und das neue Deutschland“ trägt. Doch Katja Mayer, die ehemalige Augsburger Profi-Triathletin, erstmals in der Rolle der Moderatorin, weiß bei der Buchpräsentation in der Augsburger Stadtbücherei die Lust an diesem historischen Opus zu wecken. Gewaltigen Anteil daran haben aber auch die beiden Autoren Roman Deininger und Uwe Ritzler sowie Münchens Ex-Oberbürgermeister Christian Ude als Podiumsgäste, die unterhaltsam wie fesselnd von diesem Sportereignis und seiner zeitgeschichtlichen Strahlkraft erzählen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen