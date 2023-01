Der BBK mag nicht aus dem Abraxas weichen

Die Stadt will den Künstlerverband nicht mehr in dem Kulturhaus haben, die bisherigen Räume sollen künftig dem freien Theater gewidmet sein. Wie BBK und Stadt argumentieren.

Eigentlich müsste beim BBK, dem Berufsverband Bildender Künstler Schwaben Nord, dieser Tage gute Laune vorherrschen. Die 74. Große Schwäbische, die jeweils zu Jahresende stattfindende Mitgliederausstellung, ein Highlight im Kalender des Verbands, war nach dem Finaltag am vergangenen Sonntag mit rund 4000 Besuchern im Glaspalast ausgesprochen gut besucht, zumal diesmal auch wieder ordentlich verkauft wurde, für insgesamt rund 20.000 Euro, wovon der BBK einen Teil auf das Verbandskonto buchen kann. Und doch ist die Stimmung im BBK im Augenblick eine andere, das lässt eine Karikatur erkennen, die an der Bürotür des BBK im Kulturhaus Abraxas hängt: Eine weibliche Gestalt, unschwer als Allegorie der Stadt Augsburg zu erkennen, schlägt mit Flammenschwert in der einen und Blitz in der anderen Hand drohend die Künstler in die Flucht. Ein Bild, das auf einem realen Sachverhalt fußt.

Die Stadt Augsburg, Eigentümerin des Abraxas, hat dem BBK kundgetan, dass er sich doch bitte nach einer anderen Bleibe umsehen möge. Die bisher von den Künstlern genutzten Räume sollen künftig von der freien Theaterszene genutzt werden, insbesondere das Junge Theater Augsburg hat dringenden Raumbedarf. Der Kulturausschuss der Stadt hat im Herbst beschlossen, diese Umwidmung auch in die Tat umzusetzen.

Seit 25 Jahren Stammquartier des BBK

Seit 1998, seit der Eröffnung des Abraxas als städtisch getragenes Kulturhaus, hat der BBK Schwaben Nord hier sein Quartier und betreibt hier auch ein umfangreiches Programm. In der großen Halle finden übers Jahr hinweg Ausstellungen statt, in einem eigenen Raum nebenan stehen mehrere wuchtige Druckerpressen, zentraler Bestandteil des jährlichen Drucksymposions, auch Büro und Archiv sind im Abraxas untergebracht. Zusammen knapp 440 Quadratmeter, für die der BBK nach Auskunft seines Vorsitzenden Norbert Kiening grob überschlagen 8000 Euro an die Stadt entrichtet, die zugleich wieder als Zuschuss zurückfließen. Ein solches Quantum Raum für einen derartigen Betrag anderswo auftun in diesen Zeiten? Norbert Kiening kann da nur lachen: „Unmöglich.“ Dennoch ist er gehalten, sich umzutun nach einer Alternative.

Dass die organisierte Künstlerschaft alles andere als begeistert ist, hat weitere Gründe. Kiening führt die nach seinen Worten ausgezeichneten Bedingungen im Abraxas für Transporte größerer Kunstwerke bei Jurierungen und Ausstellungen an. Auch kann vom jetzigen Büro die dortige Angestellte zugleich den Ausstellungsbesuch kontrollieren, andernfalls sei dafür eine weitere Person vonnöten. Auch plagt den BBK-Vorsitzenden die Sorge, dass man sich auf dem freien Immobilienmarkt schnell mit neuem Ungemach konfrontiert sieht, wenn dem Vermieter der Sinn nach Verkauf oder drastischer Mieterhöhung steht.

Kiening spricht von "Missachtung der Kulturarbeit"

Das alles sind praktische Gründe – es gibt noch einige mehr, etwa die Kosten eines Umzugs (gerade auch der schweren Druckerpressen) –, Gründe, die aus Kienings Sicht gegen einen Auszug des 300 Mitglieder starken BBK aus dem Abraxas sprechen. Der Verbandsvorsitzende ärgert sich aber nicht zuletzt auch über die Art und Weise, wie dem BBK der Ortswechsel nahegelegt wurde. Im Vorfeld des Ausschuss-Beschlusses sei nicht mit dem Regionalverband gesprochen, seien dessen Bedürfnisse nicht erhoben worden – Norbert Kiening sieht darin eine „Missachtung der Kulturarbeit, die der BBK für die Stadt leistet“. Kulturarbeit, die der Vorsitzende als erheblich einstuft.

Augsburgs Kulturreferent Jürgen Enninger sagt, er schätze den BBK als Interessenvertreter der Bildenden Künste sehr wohl. Zugleich steht der Referent aber auch hinter dem städtischen Beschluss. Es gebe nun mal den Raumbedarf gerade des Jungen Theaters Augsburg, und dass dafür eben das Abraxas infrage komme, liege an den dort vorhandenen Nutzungsmöglichkeiten für Theateraufführungen. „Für die Bildende Kunst“, sagt Enninger, „ist es viel, viel leichter, geeignete Räume zu finden.“ Der Kulturreferent kann zwar „das Unbehagen“ des BBK beim Gedanken an einen Umzug verstehen, appelliert aber zugleich an die „gemeinsame Verantwortung“ für alle Formen der Kunst in Augsburg. Die Neuverortung sieht er als Teil eines größeren Projekts: „Wir brauchen mehr Raum für Kunst und Kultur in der Stadt, für den Kulturstandort Augsburg.“

Man werde den BBK nicht im Regen stehen lassen, versichert Enninger, man werde gemeinsam nach neuen Räumen suchen. Auf Nachfrage verneint der Kulturreferent, dass für den Auszug aus dem Abraxas bereits ein Termin festgelegt sei. Gleichzeitig bekräftigt Enninger nochmals, dass der Umzug beschlossene Sache sei.