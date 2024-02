Augsburg

15:00 Uhr

Wishbone Ash sind musikalisch eine Wucht

Andy Powell war mit seinen Wishbone Ash wieder einmal im Spectrum Club in Augsburg.

Plus Im Augsburger Spectrum Club sind Wishbone Ash wieder einmal gern gesehene Gäste. Ihr Albumklassiker "Argus" spielt dabei die Hauptrolle.

Wishbone Ash wird man bis zum Ende ihrer Tage immer mit ihrem Album "Argus" in Verbindung bringen, das im Jahr 1972 veröffentlicht wurde. Ein Meilenstein in der Rockwelt. Die Hardrocker von Iron Maiden schwärmen regelrecht davon und für Bands wie Thin Lizzy oder Judas Priest war Wishbone Ash immer ein leuchtendes Vorbild. Um das Albumcover von "Argus" rankt sich seit vielen Jahren ein Gerücht. Das Cover zeigt einen Krieger, der einen Blick auf die Landschaft der Provence in Frankreich wirft. Es wird behauptet, dass die Macher der Filmreihe " Star Wars" von diesem Krieger beeinflusst wurden und daraus "Darth Vader" entstanden ist.

Nicht verwunderlich, dass Wishbone Ash dieses Album, indem es vor allem um das Mittelalter geht, hegen und pflegen. Im Augsburger Spectrum waren Wishbone Ash kürzlich wieder gern gesehene Gäste. Dass in der Location lediglich 300 Besucher waren, dürfte daran gelegen haben, dass die Truppe um das einzige Gründungsmitglied Andy Powell erst im vergangenen Jahr im Januar da waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

