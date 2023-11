Termin steht fest: Augsburger Bahnhofstunnel wird in einem Monat eröffnet

Hereinspaziert wer hat noch nicht, wer will noch mehr... Also es wird gefeiert oder die Politik und die Bahn wollen gefeiert werden. Für was? Das nach fast einem Jahrzehnt Bauzeit Rolltreppen und Aufzüge am Bahnhof endlich vorhanden sind. Die Bahn ist zwar weiter in einem desaströsen Zustand. Der nächste Streik steht auch vor der Türe. Die Straßenbahnhaltestelle unter dem Tunnel ist wahrscheinlich die teuerste Endhaltestelle in Deutschland. Ein ganzes Stadtviertel sowie die Nachbarstadt Stadtbergen werden lange lange nichts von dieser neuen bequemen Umsteigemöglichkeit haben. Auch der öffentliche Nahverkehr in Augsburg verkommt zusehens. 5Min-Takt beerdigt. Busse fahren seltener. Fahrten fallen aus. Ein Bekannte stand erst nach 23 Uhr in der Nacht alleine weil ein 32er einfach so ausgefallen ist. Die schriftliche Antwort der Stadtwerke war für die Tonne. Aber gut, feiern wir alle zusammen, die Aufzüge und die Rolltreppen...

