Aus Sicherheitsgründen: Verschlossene Türen bei der Stadt +++ Kriminelle Jugendgruppen in Augsburg

Von Lena Bammert

Die Stadt will mehr Pförtner für ihre Ämter – aus Angst vor Übergriffen. Gleichzeitig will sie in den Stadtvierteln auch präsenter sein – durch mobile Info-Pavillons des städtischen Ordnungsdienstes. Außerdem: Die Zahl der Gewalttaten in Augsburg ist gestiegen.

