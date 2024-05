Newspodcast

Bald Tempo 30 am Klinkerberg? +++ Warum Iago den FCA verlässt

Von Moritz Weiberg

Der Stadtrat berät über Tempo 30 am Klinkerberg. Und obwohl das Aus der Karstadt-Filiale in Augsburg beschlossen ist, laufen die Gespräche weiter. Eine Entscheidung ist noch nicht abzusehen. Darüber sprechen wir in dieser Folge.

