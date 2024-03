Augsburg

vor 31 Min.

Neue Technik unterstützt Polizisten auf dem Augsburger Plärrer

Plus In den vergangenen Monaten haben Polizei und Stadt die Plärrerwache in Augsburg weiterentwickelt. Zehn Videokameras haben das Geschehen auf dem Volksfestplatz im Blick.

Von Miriam Zissler

Zum Herbstplärrer 2019 wurde die neue Plärrerwache für die Einsatzkräfte eingeweiht. Nun wurden in den vergangenen Monaten die Räumlichkeiten von Polizei und Stadt technisch weiterentwickelt, damit beim Frühjahrsplärrer 2024 auf Schwabens größtem Volksfest eine zeitgemäße Polizeiarbeit möglich ist. Mittlerweile zehn Videokameras und eine gute Funkausstattung ermöglichten es den Polizeibeamten, oft so schnell vor Ort zu sein, bevor die Lage eskaliere, betont Andreas Strobel, Leiter der Plärrerwache. Daneben gibt es weitere Neuerungen.

Die Aufbauarbeiten auf dem Plärrer laufen auf Hochtouren. Am Ostersonntag geht es los - dann wird auch eine Stammbesetzung mit Polizeibeamten der Polizeiinspektion Mitte und Vertretern der Bereitschaftspolizei vor Ort sein. Die Räume der zweistöckigen Plärrerwache sind noch nicht besetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

