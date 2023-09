Augsburg

09:11 Uhr

Rund 2000 Feiernde angekündigt: Polizei verhindert illegale Party am Kuhsee

Plus Mehrere Polizeistreifen und der Ordnungsdienst waren am vergangenen Samstag am Augsburger Kuhsee präsent. Die Einsatzkräfte wollten etwas verhindern.

Von Ina Marks

Sie wollten kommen, um am Kuhsee Party zu machen - mit Techno-Musik und Getränken. An die 2000 jungen Leute hatten sich laut Polizei für eine illegale Party am Augsburger Kuhsee verabredet. Die Veranstaltung sollte am Samstagabend steigen. Zuvor war die Party auf der sozialen Medien-Plattform TikTok angekündigt und verbreitet worden. Doch die Polizei hatte rechtzeitig davon erfahren.

Der vergangene Samstag war ein schöner und warmer Spätsommertag. Dementsprechend hielten sich am Kuhsee viele Menschen zum Baden und Radfahren auf, die Kioske waren gut besucht. Dass an jenem Nachmittag bis in den Abend hinein etliche Polizeistreifen und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes rund um den See präsent waren, fiel dabei sicherlich auf. Das hatte einen Grund.

