Prozess in Augsburg

17:16 Uhr

Gericht verhängt nach Gewalttat im Drogenmilieu sieben Jahre Haft

Bei einem Angriff erlitt ein Mann am Helmut-Haller-Platz in Augsburg schwere Verletzungen. Nun gab es vor dem Landgericht Augsburg ein Urteil in dem Fall.

Von Klaus Utzni

Sieben Jahre Gefängnis – aber nicht wegen versuchten Totschlags, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung: So lautet das Urteil, das die Schwurgerichtgskammer beim Landgericht Augsburger nun gegen einen 42 Jahre alten Mann aus der Drogenszene am Oberhauser Bahnhof verkündete. Der gebürtige Rumäne hatte am 25. September 2022 einen 38-Jährigen nach einem missglückten Drogengeschäft durch fünf Schläge mit einem in einem Jackenärmel eingewickelten Pflasterstein schwer am Kopf verletzt.

Wie berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft neun Jahre wegen versuchten Totschlags gefordert, Verteidiger Felix Hägele hatte auf gefährliche Körperverletzung und auf eine dreijährige Gefängnisstrafe plädiert.

