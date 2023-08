Prozess in Augsburg

12:00 Uhr

Einbrecher stiehlt Schmuck von Witwe und muss ins Gefängnis

Plus Ein Prozess am Amtsgericht dreht sich um einen Einbruch einer Bande in ein Wohnhaus in Lechhausen, der einer Seniorin zu schaffen macht. Von zwei Tätern fehlt bis heute jede Spur.

Von Klaus Utzni

Die 76-jährige Witwe im Trachtenjanker, die auf dem Zeugenstuhl Platz genommen hat, berichtet ausführlich, was ihr angetan wurde. Der ganze Schmuck sei weg. „Und es waren so viele Erinnerungsstücke, zum Beispiel ein goldenes Armband mit zehn Rubinen. Das habe ich von meinem Vater bekommen, weil ich damals die Mutter gepflegt habe.“ Dazu eine Brosche, so zählt sie weiter auf, „die hat mir meine Oma zu meinem fünften Geburtstag geschenkt“. Aus dem Gedächtnis kann die Rentnerin zahlreiche Pretiosen beschreiben, Ringe, besetzt mit Edelsteinen, Ketten, Armbänder. All diesen Schmuck - die Zeugin schätzt den Wert auf 10.000 bis 15.000 Euro - haben am Abend des 6. März zunächst unbekannte Einbrecher aus ihrem Schlafzimmer eines Hauses in Augsburg gestohlen. Einer der Täter, der vermutlich wüsste, in welchen Kanälen die Pretiosen gelandet sind, sitzt der Witwe schräg gegenüber. Es ist ein 23-Jähriger aus Bosnien-Herzegowina, der etwas mehr als zwei Wochen nach der Tat verhaftet wurde.

Doch wer die Beute hat, darüber schweigt der Angeklagte. Denn: „Irgendwann komme ich mal wieder mit den Leuten zusammen“, so formuliert der Angeklagte seine Bedenken, nicht als Verräter dastehen zu wollen.

