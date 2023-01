Haushaltshilfe beklaut fast blinde Seniorin um über 30.000 Euro

Plus Eine über 90 Jahre alte Frau vertraute ihrer Haushaltshilfe. Doch die vermeintlich "gute Seele" beklaute die Seniorin. Nun stand die Diebin in Augsburg vor Gericht.

Die Diebin hatte leichtes Spiel. Als Haushaltshilfe wusste sie, wo der Schlüssel für den Tresor lag. Und das Risiko, entdeckt zu werden, war gleich null. Denn das Opfer war nahezu 100 Jahre alt und fast blind. Mehr als zwei Jahre lang stahl eine 49-jährige Frau aus dem Tresor der alten Dame mindestens einmal pro Woche Geldbeträge, die sich am Ende auf über 30.000 Euro summierten. Der Fall wurde nun vor dem Augsburger Amtsgericht aufgerollt. Wie man auf die Spur der Täterin kam? Es waren die Kinder des Opfers, die irgendwann Verdacht geschöpft hatten.