Illegale Autorennen: Gericht verurteilt Brüderpaar zu Geldstrafen

Plus Ein Zeugenhinweis führt die Polizei zu zwei Geschwistern, die immer wieder in verbotene Rennen auf Augsburgs Straßen verstrickt waren. Nun standen die beiden vor Gericht.

Nicht zum ersten Mal mussten sich jetzt Angehörige der Autotuner- und Autoposer-Szene, die sich regelmäßig bei einer Tankstelle in Augsburg-Oberhausen trifft, vor Gericht verantworten, weil sie an verbotenen Autorennen teilgenommen hatten. Der ältere zweier Brüder, ein 28-jähriger Berufssoldat, muss eine Geldstrafe von 9100 Euro bezahlen, für seinen 23-jährigen Bruder, Informatiker, beläuft sich die Strafe auf 3900 Euro. Beide Männer, die geständig waren, müssen weitere drei Monate auf ihre Führerscheine warten.