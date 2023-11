Landgericht verurteilt Ikea-Raser zu fünf Jahren Haft

Weil er in Augsburg ein illegales Rennen abgehalten hat, bei dem eine Frau starb, ist ein 54-Jähriger nun verurteilt worden. Der Richter findet im Urteil klare Worte.

Der Gerichtssaal ist an diesem Tag nahezu voll. Es ist der größte Raum im Landgericht Augsburg, doch am Donnerstag ist kaum ein Platz frei. Der Prozess um die tödliche Raserfahrt beim Ikea hat viele Menschen bewegt - nun ist er abgeschlossen. Die zuständige 1. Strafkammer hat den Angeklagten Herbert M. (Name geändert) zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt, unter anderem wegen eines illegalen Straßenrennens mit Todesfolge. Daneben entzog das Gericht dem 54-Jährigen die Fahrerlaubnis, er kann sie frühestens in vier Jahren wieder beantragen, was nicht bedeutet, dass er sie dann auch zurückbekommt. Michael Schneider, der Vorsitzende Richter der Kammer, sprach von einer "unverständlichen Raserei", die der Angeklagte "ohne erkennbaren Grund" vorgenomman habe, und zwar mit einem mit "PS und Gewicht völlig überfrachteten Fahrzeug".

Prozess um tödlichen Unfall bei Ikea: Landgericht spricht Urteil

Eine junge, lebenslustige Frau sei innerhalb kürzester Zeit und ohne Anlass aus dem Leben und dem Kreis ihrer Lieben gerissen worden. Bei aller Tragik sei es aber Aufgabe des Gerichtes, den Sachverhalt genau zu ermitteln und losgelöst von Emotionen rechtlich zu bewerten.

17 Bilder So lief der tödliche Unfall auf dem Ikea-Parkplatz bei Augsburg ab Foto: Silvio Wyszengrad, Christoph Bruder, Bernd Hohlen

Wie berichtet, ging die Anklagebehörde davon aus, dass Herbert M. bei der Fahrt im August vergangenen Jahres so stark beschleunigte, dass er die Kontrolle über den fast 600 PS starken Mercedes GL63 AMG verlor. Der Angeklagte soll bereits im Jahr 2021 mit demselben Auto eine ähnliche Spritztour unternommen haben. Das Auto blieb damals aber auf der Straße. Anders, als es bei der Fahrt der Fall war, die zum Tod der 21-jährigen Frau führte: Das Opfer und zwei junge Männer waren an dem Abend auf Herbert M. getroffen, man kam ins Gespräch. Offenbar wollte Herbert M. den späteren Beifahrern zeigen, was der SUV in sich hatte, das Trio stieg ein.

SUV raste mit bis zu 145 km/h und kam bei Ikea von der Fahrbahn ab

Der 54-Jährige drückte den Ermittlungen zufolge das Gaspedal durch, kaum dass er die Ausfahrt der Tankstelle hinter sich gelassen hatte. Hier gilt in der Stuttgarter Straße Tempo 50, laut Anklage aber muss der 54-Jährige eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 145 km/h erreicht haben. Der Mercedes kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Holzzaun und flog danach regelrecht über eine Böschung und auf den hinteren Teil des Parkplatzes. Die Fahrt endete an einem Einkaufswagenständer, die 21-jährige Augsburgerin starb an schweren Kopfverletzungen. Auch die anderen beiden Beifahrer, die auf der Rückbank saßen, erlitten Verletzungen.

Auf diesem Firmenparkplatz im Norden Augsburgs kam das Auto zum Stehen. Foto: Annette Zoepf

Mit dem Urteil blieb die 1. Strafkammer zwischen den Anträgen aus den Plädoyers von Staatsanwalt Johannes Zehendner und Verteidiger Florian Engert.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Prozesstag zuvor eine Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten als angemessen angesehen, unter anderem wegen des Vorwurfs eines illegalen Rennens mit Todesfolge. Mehrere Anwälte, die Angehörige und Opfer als Nebenkläger vertraten, forderten eine höhere Strafe für den Angeklagten, die nach ihrer Ansicht im Bereich über sechs Jahren Haft liegen sollte. Sie kritisierten, dass Herbert M. aus ihrer Sicht keine echte Reue gezeigt habe, zudem müsse man berücksichtigen, dass er durch die Tat viele weitere Menschen gefährdet habe. Verteidiger Florian Engert sprach von einer „Katastrophe für alle Beteiligten“; die die Überlebenden gezeichnet habe. Der Anwalt betonte aber, er glaube nicht, dass sein Mandant habe angeben wollen, auch wenn er wohl mehr als 100 Stundenkilometern gefahren sei. Engert sagte, sein Mandant habe gestanden und auch Reue gezeigt, eine Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten reiche aus.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Beteiligten könnten noch Revision einlegen. Dann würde es vom Bundesgerichtshof auf etwaige Rechstfehler überprüft.