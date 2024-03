Prozess in Augsburg

Nach Böllerwurf bei FCA-Spiel: Prozess gegen vier Männer gestartet

Plus Beim Spiel des FC Augsburg gegen Hoffenheim im vergangenen Jahr sind 14 Menschen durch einen Böller verletzt worden. Jetzt beginnt der Prozess gegen vier Männer.

Von Felix Gnoyke

Gut vier Monate nach dem folgenschweren Böllerwurf während des Bundesliga-Spiels des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim müssen sich nun vier Männer vor dem Landgericht verantworten. Bei der Explosion eines sogenannten "Mamba-Böllers" in der WWK-Arena am 11. November wurden nach Angaben der Ermittler 14 Menschen teils erheblich verletzt, darunter auch fünf Kinder. Die Opfer erlitten laut Staatsanwaltschaft Knalltraumata und andere Verletzungen, einige spürten auch Monate nach dem Spiel noch die Folgen des Vorfalls.

Böllerwurf bei FCA-Spiel: Hauptangeklagter ist ein 28-jähriger Mann

Der Hauptangeklagte ist ein 28-Jähriger, der den Böller geworfen haben soll. Wie berichtet, wurde er aufgrund von Zeugenhinweisen noch im Stadion festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus dem Raum Göppingen das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und gefährliche Körperverletzung in 14 Fällen vor. Er soll den Böller, für den in Deutschland eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis erforderlich wäre, während des Spiels vom Gästeblock aus in Richtung des Spielfeldes geworfen haben – zu einem Zeitpunkt, als sich die Ersatzspieler des FC Augsburg unmittelbar vor der Tribüne am Spielfeldrand aufwärmten. "Der Böller schlug im unteren Bereich des direkt angrenzenden Blocks ein, woraufhin es zu einer heftigen, ohrenbetäubenden Detonation und einem hellen Blitz kam", heißt es von der Staatsanwaltschaft.

