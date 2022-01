Straffälliger Anwalt verliert Zulassung – und arbeitet trotzdem weiter

Plus Einem Juristen aus Augsburg war die Zulassung entzogen worden, trotzdem trat er wieder vor Gericht auf. Es ist kein Einzelfall, dass Juristen straffällig werden.

Ein Rechtsanwalt ist, wie ein Richter oder ein Staatsanwalt auch, besonders dem Gesetz verpflichtet. Er sollte eine reine Weste haben, wenn er seine Mandanten vor Gericht vertritt. Aber: Auch Juristen können mal auf die schiefe Bahn geraten. Dann wechseln sie ihren Platz von der Verteidiger- auf die Anklagebank. Ein 60-jähriger ehemaliger Rechtsanwalt aus Augsburg konnte es nicht lassen. Und wurde, bald nachdem ihm die Anwaltskammer die Zulassung entzogen hatte, erneut straffällig.