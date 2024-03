Prozess in Augsburg

vor 2 Min.

Vergewaltigung auf Toilette am Königsplatz: Haftstrafe für Angeklagten

Ein junger Syrer soll eine aufgrund ihrer Alkoholisierung bewusstlosen 18-Jährige auf einer Toilette am Augsburger Königsplatz vergewaltigt haben. Nun ist er in Augsburg verurteilt worden.

Plus Weil er eine 18-Jährige in Augsburg vergewaltigte, ist ein junger Mann nun verurteilt worden. Dass dabei wohl keine K.o.-Tropfen im Spiel waren, spielte für die Verurteilung keine Rolle.

Von Michael Siegel

Zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und zehn Monaten hat das Jugendschöffengericht einen 19-jährigen Angeklagten verurteilt, der nach Erkenntnissen der Richter eine hilflose 18-jährige Schülerin im vergangenen September des Nachts in der Damentoilette eines Schnellrestaurants am Augsburger Königsplatz vergewaltigt hatte. Die junge Frau aus Murnau war am Vortag nach Augsburg gekommen und hatte dort den ihr bis dato unbekannten Angeklagten kennengelernt. Beide verbrachten den Abend in der Innenstadt und tranken und feierten gemeinsam. Bei der Frau, die in der Toilette bewusstlos geworden war, war von Sachverständigen später ein Alkoholwert von rund 1,7 Promille zum Tatzeitpunkt errechnet worden. Der Angeklagte hatte den Vorwurf der Vergewaltigung bestritten, der Sex mit der Frau sei einvernehmlich erfolgt. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Kathrin Schmid lag mit seinem Urteil damit näher am Plädoyer der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage, die eine hohe Freiheitsstrafe gefordert hatten.

Die Verteidiger Marco Müller und Yousri Bribech hatten hingegen auf Freispruch plädiert, da der Sex laut ihres Mandanten einvernehmlich stattgefunden habe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen