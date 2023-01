Prozess in Augsburg

vor 31 Min.

Tierarzt lässt Auto abschleppen: Mann landet wegen Erpressung vor Gericht

Ein Streit um Abschleppkosten führten nun in Augsburg zu einem Prozess am Amtsgericht.

Plus Ein 43-Jähriger soll in Augsburg einen Mediziner bedroht und Geld für Abschleppkosten zurückgefordert haben. Doch im Prozess zeigt sich: Möglicherweise war es nicht ganz so.

Von Michael Siegel

Es schien so, als könnte ein angeklagter 43-jähriger Dachdecker im Gefängnis landen. Dann aber wurde das Verfahren am Amtsgericht in Augsburg wegen räuberischer Erpressung eingestellt. Alles hatte am Samstag, 2. April 2022, begonnen: Die Freundin des Angeklagten parkte damals mit ihrem Auto auf einem der Praxisparkplätze des 63-jährigen Tierarztes in Augsburg, um den im selben Haus wohnenden Angeklagten zu besuchen. Der genervte Tierarzt, der laut eigener Abgabe zu einer Besprechung geladen hatte, ließ – nicht zum ersten Mal – seine Parkplätze von einem Abschleppdienst räumen. Kurz darauf kam es zu einem ersten Kontakt des Angeklagten mit dem Geschädigten, dem in den folgenden Tagen weitere Auseinandersetzungen folgten. Der Angeklagte war sauer, dass er 300 Euro an die Abschleppfirma zahlen muss, um das Auto seiner Freundin wieder auszulösen – wo ihm der Arzt doch erlaubt habe, an den Wochenenden kurz auf den Praxis-Plätzen zu parken.

