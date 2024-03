Augsburg

07.03.2024

Schnell – und rücksichtslos? Abschleppdienst sorgt für Unmut

Plus Ein Abschleppdienst in Augsburg sorgt bei Betroffenen für Wut und Unverständnis, vor Gericht wird oft über die Kosten gestritten. Auftraggebern macht es die Firma leicht.

Von Jan Kandzora

Gut 20 Minuten, sagt Selcuk Bugan, länger habe er sein Auto nicht geparkt – da war es wieder weg. Oder zumindest fast. Damals habe er der Tochter einer Freundin beim Umzug geholfen, er habe dazu sein Fahrzeug in einen Innenhof eines Privatgrundstücks im Hochfeld gestellt, um die Sachen in die Wohnung zu transportieren. Er habe dicht an der Hauswand geparkt, um den Weg nicht zu blockieren, berichtet er. Und habe dann, als er wieder herauskam, sehen müssen, wie sein Auto am Haken eines Abschleppdienstes hing. Was folgte, regt Selcuk Bugan heute noch auf, und ist in Augsburg kein Einzelfall. Das Abschleppunternehmen Schnell 24 steht in der Stadt im Ruf, dem Namen gemäß besonders flott zu agieren – und aus Sicht vieler Betroffener auch besonders rücksichtslos.

Oft landen die Fälle vor dem Amtsgericht, wo vor allem über die Kosten gestritten wird, die Autofahrer nach Ansicht der Firma für deren Dienste bezahlen sollen; ein Reizthema, das in der Stadt nicht ganz neu ist. Vor ein paar Jahren, als es einen Abschleppdienst namens "Blitz" gab, ereiferten sich eine Menge Menschen über dessen Methoden. Einmal sorgte die Firma etwa für Schlagzeilen, als sie in einer Hauruckaktion 13 Roller und 25 Fahrräder von Pendlern am Hauptbahnhof abtransportierte, die auf einer freien Fläche hinter dem Bohus-Center standen. Ein anderes Mal, als sie Autos von Gläubigen kassierte, während diese im Gottesdienst saßen.

