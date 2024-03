Dank Instagram erfolgreich: Feuerwehr Göggingen lockt Nachwuchs mit Humor

Die Freiwillige Feuerwehr Göggingen überzeugt auf Social Media mit Humor und Kreativität. Was die Augsburger Feuerwehrleute damit erreichen möchten.

Egal ob Fasching, Valentinstag oder Silvester - die Freiwillige Feuerwehr des Augsburger Stadtteils Göggingen setzt vieles davon auf Social Media in Szene. Mit Humor nehmen sich die Mitglieder selbst auf die Schippe und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Mehr als 5080 Menschen folgen der Freiwilligen Feuerwehr auf Instagram und Facebook. Mit einem Team aus vier Leuten versucht der Verein so, junge Menschen für die Feuerwehr zu gewinnen und die Arbeit im Verein vorzustellen.

Einige Videos der eifrigen Feuerwehrleute gehen 'viral' und werden hunderttausendfach geklickt. Eines mit 285.000 Aufrufen zeigt einen Sketch, in dem sich ein junger Feuerwehrmann für den Valentinstag schick macht und sein 'teuerstes' Outfit anzieht. Die Beschriftung dazu: "Deine Freundin will, dass du zum Date dein teuerstes Outfit anziehst." Und was trägt der junge Mann? Seine Feuerwehr-Uniform. An anderer Stelle wird die Weihnachtsfeier dokumentiert, der "Baum" ist aus einem Verteiler und Strahlrohren gebaut.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Verantwortlichen bei der Feuerwehr möchten so das Ehrenamt vorstellen und zeigen, welche Arbeit dahintersteckt. Aber noch etwas anderes ist die Idee: Wie alle Vereine und ehrenamtlichen Organisationen muss auch die Feuerwehr Göggingen für Nachwuchs sorgen. Florian Ludl leitet das Social-Media-Projekt. "Es geht nicht nur darum, junge Menschen durch Social Media zu gewinnen. Der 'Nachwuchs' darf gerne aus allen Altersklassen kommen." Aber gerade bei der Kinderfeuerwehr, gäbe es riesiges Interesse, sagt er. "Wenn wir jeden aufnehmen würden, der gerne möchte, hätten wir über 100 Mitglieder."

Jugendgruppen bei Feuerwehr Göggingen voll besetzt

Etwa drei bis vier Stunden nehme die Arbeit für Instagram und Facebook jede Woche in Anspruch. Unterstützung erhält das Social-Media-Team durch andere aktive Mitglieder, die sich gerne vor die Kamera stellen. Dass die Videos ihre Wirkung zeigen, macht die Teamgröße deutlich: "Mit 16 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr sind wir mehr als gut besetzt", sagt Ludl.

1864 wurde die Freiwillige Feuerwehr im Stadtteil gegründet, seitdem konnte sie Dutzende Brände löschen. Erst vor ein paar Jahren ist der Verein in eine neue, moderne Wache gezogen. Das Gemeinschaftsgefühl ist immens, sagt der 22-jährige Luis Nuscheler. "Der Rückhalt in der Mannschaft ist sehr groß, auch für die Social-Media-Arbeit gibt es viel Begeisterung." Neue Ideen kommen häufig auch aus der Mannschaft selbst. Dadurch ist unser Instagram-Kanal ein richtiges Gemeinschaftsprojekt.

Lesen Sie dazu auch