vor 58 Min.

Abschied mit Applaus

Mike Stewarts letzter Auftritt. Für seine Nachfolge gibt es einen Favoriten

Von Andreas Kornes

Ganz sicher sei er sich nicht gewesen, wie die Fans ihn wohl verabschieden würde, hatte Mike Stewart im Vorfeld gesagt. Es wurde ein Abschied mit stürmischem Beifall. Rund 1500 Anhänger der Augsburger Panther waren am Sonntag zur Saisonabschlussfeier gekommen. Als Stewart von Moderator Sebastian Schwele ans Mikrofon gebeten wurde, brandete Applaus auf. Es dauerte, ehe der Ex-Trainer zu Wort kam. Er dankte den Fans, es sei ihm immer eine Ehre gewesen, für die Panther zu arbeiten. „Wir hatten gute und schlechte Zeiten. Aber der Zusammenhalt zwischen den Gesellschaftern, Geschäftsstelle, Mannschaft und Fans – ich kann mich nur dafür bedanken. Es war unglaublich.“

Stewart warb noch einmal um Verständnis dafür, dass er mit seinem Wechsel zu den Kölner Haien den nächsten Schritt auf seiner Karriereleiter habe gehen müssen. Die Entscheidung sei ihm alles andere als leicht gefallen. „Ich werde nie und nimmer meine Zeit in Augsburg vergessen.“

Am Dienstag wird Stewart in Köln als neuer Trainer offiziell vorgestellt. Es folgt der Umzug von Augsburg in die Domstadt und nächsten Samstag fliegt er nach Hause zu seiner Familie in Kanada. „Ich muss dann erst einmal ein bisschen runterkommen, denn die vergangenen Tage und Wochen waren schon sehr emotional. Das muss ich alles verarbeiten.“

Noch ist unklar, wer Stewart als Cheftrainer der Panther beerben wird. Favorit scheint momentan Tray Tuomie zu sein, der seit 2016 als dessen Assistent gearbeitet hat. Stewart würde ihn wohl gerne mit nach Köln nehmen. Panther-Hauptgesellschafter Lothar Sigl hat ihm aber offenbar auch den Chefposten in Augsburg angeboten. Noch scheint sich Tuomie nicht entschieden zu haben, wo er künftig arbeiten will.

Klar ist dagegen, dass Stewart den Mentaltrainer Ulf Wallisch von einem Wechsel zu den Haien überzeugen konnte. Zudem wird der bisherige Athletik-Trainer Sven Herzog zum Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 gehen.

Ebenfalls zu Ende ging am Ende der Saison die Zeit von Arvids Rekis bei den Panthern. Der 40-Jährige spielte insgesamt zehn Jahre in Augsburg, hat nun seine Karriere beendet und wurde am Sonntag ebenfalls verabschiedet. Der gebürtige Lette, kein Mann der großen Worte, wurde von den Fans mit stürmischem Beifall bedacht. Natürlich sei er traurig, dass die Zeit als Eishockey-Profi nun vorbei sei, sagte Rekis. Aber sein Körper sei an einem Punkt angelangt, an dem es besser ist, die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen.

