Eine überraschende Verbindung

Der ehemalige FCA-Sponsor Impuls wird Partner des Bayernliga-Aufsteigers Türkspor Augsburg. Der Geldgeber hat schwierige Zeiten hinter sich

Von Wolfgang Langner

Diese neue Verbindung hat etwas Überraschendes. Das liegt weniger am Bayernliga-Aufsteiger Türkspor Augsburg, sondern vielmehr an deren neuem Partner. Die Fußballer aus dem Augsburger Süden haben künftig mit der Impuls Finanzmanagement AG einen prominenten Sponsor ins Boot geholt.

Dabei bäckt die Firma mit diesem Engagement für Türkspor jetzt etwas kleinere Brötchen. Vor zwölf Jahren stieg Impuls beim damaligen Zweitligisten FC Augsburg ein und erwarb sich später sogar die Namensrechte für die Arena. Doch das ist mittlerweile Geschichte. Es folgten schwierige Jahre für das Unternehmen. Vor einigen Jahren geriet Impuls sogar schwer in die negativen Schlagzeilen, als Razzien und Steuerfahnder im Haus waren.

Mittlerweile hat sich das Unternehmen wieder neu aufgestellt und will sich auch wieder im Sport engagieren. Der Aufstieg von Türkspor war jetzt für den 1. Vorstand der AG Kai Göttker auch der richtige Zeitpunkt. „Wir wollen den Verein auf dieser Reise begleiten“, sagt er. Göttker macht es dann wie alle Sponsoren, die sich erstmals vorstellen: Fragen werden gern beantwortet, solange nicht nach den finanziellen Zuwendungen gefragt wird. Da folgt dann das Übliche: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir dazu keine Stellung nehmen. Nur so viel, wir werden den Verein großzügig unterstützen.“ Yalcin Yorulmaz, der 1. Vorstand von Türkspor, freut sich riesig über den neuen Partner, der künftig auf den Trikots stehen wird. Zumal Yorulmaz mit einer sehr schweren, sportlichen Saison rechnet. In der kommenden Spielzeit steigen zwei Klubs direkt ab, drei müssen in die Relegation. „Da zählt für uns zunächst der Klassenerhalt. Wir müssen uns in die Bayernliga erst einmal reinfühlen“, sagt Yorulmaz. Die Konkurrenz sei mit Mannschaften wie dem TSV 1860 München II, dem FC Ingolstadt II oder Schwaben Augsburg „enorm stark“.

Kein Geheimnis ist, dass der Klub mit seiner Trainings- und Spielstätte, dem Haunstetter Stadion, überhaupt nicht zufrieden ist. Türkspor hätte gerne etwas Eigenes. „Das ist vielleicht tauglich für ein Sandbahnrennen, aber für Fußball nicht mehr zeitgemäß. Mit einer neuen Spielstätte wären wir schon wettbewerbsfähiger“, sagt Yorulmaz. Deshalb werden in nächster Zeit auch Gespräche mit der Stadt geführt.

Könnte da nicht auch der neue Sponsor behilflich sein? Göttker hält sich bedeckt: „Ich will nichts ausschließen, aber wir sind jetzt zunächst einmal ein Jahr Partner des Vereins und dann schauen wir weiter.“

Für den Verein beginnt die neue Saison am 13. Juli beim TSV Dachau 1865 und eine Woche später kommt es bereits zum Schlagerspiel gegen den TSV 1860 München II. „Das ist gleich ein Risikospiel“, so Yorulmaz. So werden Begegnungen genannt, bei denen aufgrund der gegnerischen Fans mehr Polizeipräsenz aufgeboten wird.

