14:26 Uhr

Harte Auslese bei Kanuslalom-EM

Nach dem Vorlauf wird es am Sonntag ernst für Hannes Aigner bei der EM in Frankreich. Dann kämpft er um den Einzug ins Finale.

Augsburger Kanuten haben bei der EM im französischen Pau zu kämpfen. Elena Apel und Florian Breuer verpassen Halbfinale

Von Andrea Bogenreuther

Die Augsburger Slalomkanuten mussten zum Auftakt der Europameisterschaft in Frankreich ein paar Rückschläge verkraften. Obwohl sie an zwei der drei Teammedaillen beteiligt war, verpasste Elena Apel von Kanu Schwaben Augsburg im Einzel sowohl im Kajak Einer als auch im Canadier Einer der Frauen den Einzug ins Halbfinale. Auch für Canadierfahrer Florian Breuer vom Augsburger Kajak Verein (AKV) war im Halbfinale Schluss.

Und sogar ein etablierter Nationalmannschaftsfahrer wie Schwaben-Kanute Sideris Tasiadis machte es spannend. Der C1-Spezialist verpasste in ersten Vorlauf den Halbfinaleinzug. In der Hoffnungsrunde qualifizierte er sich dann ganz souverän als Zweitbester – mit einer Zeit, die im ersten Rennen für Platz eins gereicht hätte. Enttäuschung dagegen auch beim dritten C1-Fahrer im deutschen Team. Franz Anton (Leipzig) schied ebenfalls vorzeitig aus. Im Team-Wettbewerb kam das deutsche Trio mit Tasiadis, Breuer und Anton auf Platz fünf.

Vier Strafsekunden wegen Torstabberührung

Auch bei Weltmeister Hannes Aigner im Kajak-Einer lief es nicht ganz rund. Der AKV-Kanute zog sich im Vorlauf vier Strafsekunden wegen Torstabberührungen zu und rutschte als 16. gerade so ins Halbfinale, ohne in den Hoffnungslauf zu müssen. Das K1-Trio ist aber noch komplett, Sebastian Schubert und Stefan Hengst (beide KR Hamm) im Hoffnungslauf schafften ebenfalls die Halbfinal-Qualifikation.

Als souveräne Führende nach der Qualifikation geht hingegen die in Augsburg lebende Kajak-Spezialistin Ricarda Funk (Bad Kreuznach) in die entscheidenden Einzel-Rennen am Samstag, nachdem sie am Freitag gemeinsam mit Elena Apel und Jasmin Schornberg im nicht-olympischen Team-Wettbewerb bereits die Silbermedaille gewonnen hatte. (klan)

