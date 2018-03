vor 57 Min.

Horner behält die Nerven Lokalsport

Spätes 27:27

Mit einer Energieleistung sicherte sich der Handball-Bayernligist TSV Haunstetten beim 27:27(13:14) -Unentschieden bei der SG DJK Rimpar II noch einen Punkt. Damit liegt Haunstetten mit 24:16 Punkten auf Platz fünf der 14er-Liga.

Im Duell mit der Zweitliga-Reserve aus dem Würzburger Vorort führte der TSV Haunstetten in der 48. Minute mit 25:22, doch dann gelang Haunstetten über zehn Minuten kein Tor mehr. Rimpar zog auf 27:25 davon. Und als Alexander Horner in der 59. Minute noch einen Siebenmeter vergab, war die Partie eigentlich entschieden. Doch Horner bewies Nervenstärke. Nachdem Sebastian Smotzek 54 Sekunden vor Schluss auf 26:27 verkürzt hatte, trat Horner zwei Sekunden vor Spielende noch einmal zu einem Siebenmeter an – und verwandelte zum 27:27-Endstand. (AZ)

TSV A. Rothfischer, Manz, Müller (1), Horner (6), Schnitzlein (1), Smotzek (4), Fischer, Jankrift (1), Link, Albrecht, Singer, Wiesner (3), Horner (11)

Themen Folgen