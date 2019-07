vor 59 Min.

Niederlechner macht Werbung in eigener Sache

Neuzugang aus Freiburg ist beim 6:0 im Testspiel gegen den FC Gundelfingen an drei Treffern beteiligt

Von Robert Götz

Der Start des FC Augsburg in die Saison ist gelungen. Vor gut 2000 Zuschauern in Jettingen (Landkreis Günzburg) gewann der Bundesligist routiniert gegen den Fußball-Landesligisten FC Gundelfingen mit 6:0 (3:0). Allzu große Rückschlüsse sollte aus den ersten 90 Minuten aber keiner ziehen.

Der FCA kam mit dem Gastspiel auf der topgepflegten Anlage des Kreisligisten VfR Jettingen, der übrigens vom Ex-Bundesliga- und FCA-Profi Sven Müller (1999 bis 2000) trainiert wird, einer Vereinbarung mit dem ehemaligen FCA-Hauptsponsor Alko nach. Das Technologiezentrum hat seinen Hauptsitz im nur wenige Kilometer entfernten Großkötz. Zudem will der FCA mit solchen Gastspielen in der Region neue Fans gewinnen.

Und FCA-Trainer Martin Schmidt versuchte, seinen Teil dazu beizutragen. Trotz einer intensiven Trainingseinheit am Vormittag bot er eine Startelf auf, die nicht weit von der Bundesligatauglichkeit entfernt war.

Doch es dauerte fast 20 Minuten, bis sich der FCA den Landesligisten zurechtgelegt hatte. Bis dahin wehrten sich die Gundelfinger, die bereits am Sonntag beim TSV Gilching in die Saison starten, tapfer. Allerdings nützte ein Neuzugang des FC Augsburg den ersten Test, um gleich einmal bestens Werbung in eigener Sache zu machen: Stürmer Florian Niederlechner. Der 28-Jährige, den der FCA vom SC Freiburg geholt hat, war an allen drei Treffern in der ersten Hälfte beteiligt. Das 1:0 legte er dem zweiten Neuzugang der Startelf, Ruben Vargas, mustergültig auf (18.). Das 2:0 (21.) und das 3:0 (26.) besorgte er dann selbst. Pech hatte der Gundelfinger Elias Weichler, der kurz vor dem Halbzeitpfiff mit einem Freistoß nur die Querlatte traf.

In der Pause wechselte Schmidt dann komplett durch und da hatten selbst eingefleischte FCA-Fans Mühe, die Spieler im roten Auswärtstrikot zu erkennen. Denn neben den Neuzugängen Iago und Carlos Gruezo und den altgedienten André Hahn und Jan Moravek tummelten sich lauter Nachwuchs-Akteure auf dem Feld. Doch beim Toreschießen wollten sie nicht nachstehen. Dorian Cevis (47.), André Hahn (56.), Lukas Petkov (66.) schraubten das Ergebnis auf 6:0.

Übrigens, Martin Hinteregger und Michael Gregoritsch waren nicht dabei. Nicht, weil sie nicht mehr beim FCA sind, sondern weil die beiden Österreicher erst am Montag ins Training eingestiegen sind.

FCA (1. Hälfte): Luthe – Asta, Rieder (nach Leihe aus Darmstadt zurück), Stanic, Max – Baier – Teigl, Jensen, Khedira, Vargas (vom FC Luzern) – Niederlechner (vom SC Freiburg)

FCA (2. Hälfte) Giefer – Lannert (FCA II), Russo (FCA II), Koudelka (U19), Iago (von Porto Alegre) – Gruezo (vom FC Dallas), Moravek – Hahn, Petkov (FCA II), Cevis (U19/70. Kudala U17) – Malone (FCA II/70. Cheon/FCA II)

Tore 1:0 Vargas (18.), 2:0 Niederlechner (21.), 3:0 Niederlechner (26.), 4:0 Cevis (47.), 5:0 Hahn (56.), 6:0 Petkov (66.) Schiedsrichter Maximilian Riedel (FC Horgau) Zuschauer 2000 in Jettingen

