Der TC Augsburg freut sich auf die 2. Bundesliga

Das ATP-Challenger-Turnier und die Bayerischen Tennismeisterschaften mussten coronabedingt abgesagt werden. Die Zweitliga-Saison der TCA-Männer, die am 11. Juli startet, ist aber mehr als ein Ersatz.

Eigentlich hatten sich die Mitglieder des TC Augsburg auf einen prall gefüllten Veranstaltungskalender freuen können. Die bayerischen Tennismeisterschaften der Aktiven waren Anfang Juni auf der Anlage am Siebentischwald eingeplant, vom 1. bis 8. August wäre beim ATP-Challenger-Turnier „Schwaben Open“ nicht nur um 45000 Dollar Preisgeld, sondern auch um Weltranglistenpunkte gespielt worden. Doch die Corona-Pandemie machte den Verantwortlichen um Vereinschef Jakob Schweyer einen Strich durch die Planungen. Beide Großturniere wurden abgesagt. Ein Highlight kann Schweyer doch noch präsentieren: Am 11. Juli (ab 11 Uhr) startet die Männermannschaft als Aufsteiger in die 2. Bundesliga Süd mit einem Heimspiel gegen Pforzheim.

„Natürlich ist es schade, dass die beiden großen Turniere abgesagt worden sind. Sie sind wichtig für das Renommee und auch für die Sponsorenakquise des Vereins. Wir haben darum gekämpft, aber es ging einfach nicht“, sagt Schweyer.

ATP-Turnier muss zum zweiten Mal in Folge ausfallen

Die zweite Absage des ATP-Turniers in Folge nach 2020 war Ende Mai einfach nötig, verdeutlicht Schweyer. Die ATP forderte eine Entscheidung, die der TCA und der Turnierveranstalter treffen mussten. „Zu diesem Zeitpunkt war der Etat für dieses Turnier noch nicht ganz in sicheren Tüchern, wir hatten aber immer noch die Hoffnung, dass wir 800 bis 1000 Zuschauer pro Tag auf die Anlage bringen können. Doch dafür gab es zum Zeitpunkt der Absage keine Garantie. Darum war die Absage, so hart sie uns getroffen hat, richtig“, erklärt Schweyer. 2022 nimmt man aber den nächsten Anlauf.

Der TCA versuchte auch alles, um die bayerische Meisterschaften der Aktiven durchzuführen. „Wir haben noch verschiedene Ausweichtermine kurz nach der Spielrunde angeboten, aber der bayerische Tennisverband hat kein freies Wochenende gefunden, weil alles durchgetaktet ist und der Verband den anderen Turnieren keine Konkurrenz machen wollte“, sagt Schweyer. „Es wäre ein tolles Event geworden. Da hätten wir zwischen 500 und 600 Spieler erwartet, da wären eine Woche lang die bayerischen Tennisspieler aller Altersklassen zu Gast beim TCA gewesen.“

Besseres Tennis als bei einem uninspirierten Alexander Zverev

Jetzt konzentriert man sich beim TC Augsburg mit umso mehr Elan und Vorfreude auf die vierwöchige Saison der Zweitliga-Männer. Da verspricht Schweyer „tolles Tennis“. Vor allem auf seinen Spitzenspieler, den 38-jährigen Spanier Guillermo Garcia Lopez, freut er sich: „Wer nach München fährt und einen uninspirierten Zverev anschaut, der auch noch schlecht drauf ist, kommt lieber hierher und zahlt acht Euro Eintritt und sieht sensationelles Tennis von Guillermo.“

TCA hat einen Stamm junger Spieler in der 2 .Bundesliga

Dazu kämen als Stamm noch die jungen Spieler Fabian Penzkofer, Michael Feucht, Constantin und Christopher Frantzen und Lukas Engelhardt. „Das sind alles Augsburger oder Augsburg-fühlend“, sagt Schweyer: „Als wir die Chance zum Aufstieg bekamen, waren wir es auch diesen jungen Spielern schuldig, sie zu ergreifen. Sie werden ein Leben lang Bundesligaspieler sein, auch wenn wir vielleicht in den sauren Apfel beißen müssen und vielleicht wieder absteigen werden.“

Das Hygiene-Konzept wird immer wieder angepasst. „Wir werden die Sitzplätze kennzeichnen und und die Kontaktdaten werden wir über die Luca-App registrieren. Wir wollen bloß keine Zettelwirtschaft“, sagt Schweyer. Seit 1. Juli sind maximal 1500 Zuschauer erlaubt, Schweyer würde sich am 11. Juli schon über 500 freuen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.