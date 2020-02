18:44 Uhr

Trainingslager zehrt an den Kräften der Kanuten

Nur ein Podestplatz für Augsburger Paddler bei den Australian Open

Von Andrea Bogenreuther

Seit Ende Januar befindet sich der Großteil der Augsburger Spitzenkanuten in einem sechswöchigen (!) Trainingslager im australische Penrith in der Nähe von Sydney. Eine ungewöhnlich lange Zeit, die den Athleten aber eine möglichst gute Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im August in Tokio bieten soll. „Für uns ist das eine gute Möglichkeit, uns technisch weiterzuentwickeln, weil wir in Augsburg im Winter nicht die Möglichkeit haben, auf dem richtigen Wildwasser zu fahren. Die Olympiastrecke ist geschlossen, deshalb ist es für uns eine gute Möglichkeit, da technisch noch einmal an den Feinheiten zu arbeiten“, sagte Kanute Hannes Aigner vor der Abreise in einem Interview mit dem Radiosender Kanal C.

Nach den ersten intensiven Wochen mit viel Technik-, Kraft- und Ausdauertraining stand am Wochenende vor Ort mit den Australien Open der erste internationale Wettkampf der Saison für die deutschen Fahrer an. Allerdings sprang am Ende des durchaus kräftezehrenden Australien-Aufenthalts nur ein einziger Platz auf dem Treppchen raus. Den gab es für die in Augsburg lebende und bereits für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizierte Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach mit dem zweiten Platz im Kajak Einer der Frauen. Ganz knapp am Podest vorbei fuhr in dieser Bootsklasse ihre deutsche Teamkollegin Elena Apel von Kanu Schwaben Augsburg mit Rang vier, im Canadier Einer kam für sie noch ein siebter Platz dazu.

Augsburger Aigner vor seinem dritten Olympia-Einsatz

Bei den Männern verpasste Hannes Aigner vom Augsburger Kajak-Verein im K1 mit Rang elf knapp die Top Ten. Auch der Weltmeister von 2018 und frisch gebackener Papa, der von seinem kleinen Nachwuchs sogar nach Australien begleitet wurde, hat sein Ticket für Tokio schon sicher. Der 30-Jährige bereitet sich nach London 2012, wo er die Bronzemedaille im K1 gewann, und Rio 2016 (Rang vier) nun ganz intensiv auf seinen dritten Einsatz bei Olympischen Spielen vor.

Der ebenfalls zweimalige Olympiastarter, Canadierfahrer Sideris Tasiadis von Kanu Schwaben Augsburg, der ebenso wie sein deutscher C1-Kollege Franz Anton noch bei der Europameisterschaft im Mai um die Olympia-Quali kämpft, ist in Australien nicht dabei. Er setzte auf ein kürzeres Warmwassertraining in Dubai und bereitet sich schwerpunktmäßig in Augsburg auf die sportlichen Herausforderungen des Olympiajahres vor.

Die weiteren deutschen Ergebnisse

C1 weibl. 4. Andrea Herzog (KC Leipzig), K1 männl. 14. Tim Maxeiner (WKV Wiesbaden), 25. Lukas Stahl (SKG Hanau) C1 männl. 20. Franz Anton (KC Leipzig)

