Wehmut bei Augsburger Volleyballerinnen: "War wohl das letzte Spiel"

Plus Unter der 2G-plus-Regel empfangen die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll die Allgäu Volleys Sonthofen und gewinnen mit 3:0. Doch alle befürchten eine Corona-Zwangspause.

Erst herrschte überschwänglicher Jubel bei den Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll, als der hart erkämpfte 3:0-Sieg gegen die AllgäuStrom Volleys aus Sonthofen feststand. Doch schnell wich die Freude der Wehmut. Denn die Augsburger Spielerinnen wie auch ihr Betreuerteam gehen davon aus, dass diese Heimpartie in der Hochzoller Zwölf-Apostel-Halle coronabedingt die wohl letzte für längere Zeit gewesen sein dürfte.