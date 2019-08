vor 20 Min.

Wiedenmann vor Schwaben Open: "Haben richtig Bock drauf"

Der TCA-Spieler und Doppelpartner Frantzen freuen sich auf die Schwaben Open. Für das internationale Turnier wurde die Anlage am Siebentischwald umgebaut.

Von Andrea Bogenreuther

Die Tennissaison von Luca Wiedenmann ist gespickt mit Höhepunkten: Im Juni startete der 21-Jährige, der in den USA studiert, mit den Teamkameraden des TC Augsburg in seine erste Regionalliga-Saison; im Juli beendete die Mannschaft als Aufsteiger ihre Spielzeit mit einem hervorragenden dritten Platz; und in der nächsten Woche kommt Wiedenmann in der Doppelkonkurrenz bei den Schwaben Open zum Einsatz. Von Montag bis Sonntag wird dieses international hochklassige Turnier im Rahmen der ATP Challenger Tour auf seinen Heimplätzen am Siebentischwald ausgetragen.

„Es ist ein Riesen-Privileg, dass wir hier mitspielen dürfen. Wir haben richtig Bock darauf“, blickt der Augsburger dem Event gespannt entgegen. Er wird an der Seite seines Freundes und langjährigen Trainingspartners Constantin Frantzen antreten. Beide haben sich komplett dem Tennissport verschrieben. Schon als Kinder trainierten sie zusammen, jetzt studieren beide an Sport-Universitäten in den USA. Wiedenmann in Knoxville, Tennessee, Frantzen an der renommierten Baylor University in Texas. „Am College trainiere ich beinahe täglich Doppel. Und Luca kenne ich schon so lange. Dass wir mitspielen dürfen, ist einfach mega“, ist auch Frantzen, der ebenfalls Mitglied beim TC Augsburg ist, begeistert.

Die beiden Lokalmatadore werden ihre TCA-Anlage ebenso wenig wiedererkennen wie Vereinsmitglieder und Zuschauer. Gravierende Änderungen sind vorgenommen worden, um die Sportstätte auf die Bedürfnisse des ATP-Turniers zuzuschneiden. Auf dem eigentlichen Centre Court des TCA, dort, wo noch vor ein paar Wochen die Spitzenduelle der Regionalliga über die Bühne gingen, wird das Cateringzelt fürs Publikum stehen. Dahinter führt der Weg weiter zu den TCA-Plätzen sieben, fünf und zehn (ATP-Nummerierung: zwei, eins, drei). Ausschließlich auf diesen drei Plätzen werden an den Turniertagen die Matches der Jungprofis ausgetragen.

Ein ganz neues Gesicht hat Platz fünf erhalten, der bei den Schwaben Open zum neuen Centre Court mutiert. An seiner langen Seite wurde eine Stahltribüne mit über 500 Sitzplätzen errichtet. Schließlich sollen hier die attraktivsten Spiele der Turnierwoche stattfinden. Das Tennisheim ist ausschließlich als Rückzugsort für Spieler und den VIP-Bereich reserviert. Die Plätze direkt vor dem Vereinsheim werden als Aktions- und Demonstrationsflächen für die Sonderprogramme wie den Kids Day (7. August), den Fitness Day oder den Family Day genutzt.

Aufgrund der Nähe von Zoo und Botanischem Garten ist für die Besucher des Tennisturniers ein spezieller Parkplatz ausgewiesen. Die Organisatoren empfehlen, das Parkdeck der Berufsschule VI vonseiten der Haunstetter Straße anzufahren und von dort einen ausgeschilderten, kurzen Fußweg zur TCA-Anlage zu nehmen. Dieser ist auch über die Tramlinie 2 gut zu erreichen. Alternativ ist die Anlage bestens mit dem Fahrrad erreichbar.

