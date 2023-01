Doppel-Sieg gegen Manchester United: FCA-Junioren überraschen in Sindelfingen

Plus Die A-Junioren des FC Augsburg kommen beim Hallenfußballturnier in Sindelfingen unter die Top 3. Dabei erzielen sie gegen internationale Topvereine respektable Ergebnisse.

Samstagabend gegen 18 Uhr im Sindelfinger Glaspalast, Alexander Frankenberger, Trainer der A-Jugend des FC Augsburg, strahlte über das ganze Gesicht. Aus gutem Grund. Mit einem 2:1-Zwischenrundensieg über den Nachwuchs von Manchester United hatte sein Team beim vielleicht hochkarätigsten Jugendturnier Europas gerade für eine handfeste Sensation gesorgt.