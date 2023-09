Fünf Tore, zwei Platzverweise und ein Sieg

Im Bayernliga-Nachholspiel schenken sich der TSV Schwaben Augsburg und der TSV Landsberg nichts. Am Ende dürfen sich die Gastgeber über einen 3:2-Erfolg in dieser temperamentvollen Partie freuen.

Nach dem gewitterbedingten Abbruch der Bayernliga-Partie zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem TSV Landsberg vor knapp drei Wochen wurden die Kicker beim neu angesetzten Termin nun mit strahlendem Sonnenschein belohnt. Beim Stand von 2:1 für die Augsburger war das Duell Ende August aufgrund der massiven Regenfälle gestoppt worden, bei der Neuauflage am Mittwochabend war dieses Ergebnis noch vor der Halbzeitpause überholt. Letztendlich sicherten sich die Schwaben einen 3:2-Sieg.

Beide Teams gingen hoch engagiert zu Werke und schienen Nachholbedarf im Toreschießen zu haben. Nach 20 Minuten eröffnete Achim Speiser den Torreigen mit der 1:0-Führung für Landsberg. Die hatte aber nur knapp fünf Minuten Bestand, denn Simon Achatz glich auf passgenaue Vorlage des durchgedribbelten Diowo mit seinem vierten Saisontor für die Schwaben aus. Zwei Minuten ließ sich Landsberg Zeit, bevor es wieder im Gebälk von Schwaben-Keeper Kevin Schmidt einschlug. In der 27. Minute war der Landsberger Torjäger Nico Karger erfolgreich. Zur Freude der Heimzuschauer hielten die Teams ihren selbst gewählten Tore-Zeittakt in dieser Phase der temperamentvollen Partie aber weiter ein. Erneut zwei Minuten später wurde Simon Achatz im Strafraum gefoult, den Elfmeter verwandelte er gleich selbst zum 2:2-Ausgleich (28.). Timothee Diowo hätte das Ergebnis für die Schwaben noch höher schrauben können, vergab aber zwei gute Chancen. Kurz vor der Pause forderten die Landsberger nach einem Gemenge im Sechzehner einen Handelfmeter, den Schiedsrichter Müller als nicht nötig erachtete. Die Rote Karte gleichwohl, die er dann dem Landsberger Achim Speiser wegen überzogenen Reklamierens zeigte.

Somit gingen die Gäste in Unterzahl in die zweite Halbzeit. Da dezimierte sich das Team von Spielertrainer Sascha Mölders, der selbst nicht auflief, von der Bank aber gestenreich und lautstark alles kommentierte, gleich noch einmal. Timo Spennesberger sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. In doppelter Unterzahl nutzte der TSV Schwaben schließlich seine Chance und besiegelte mit dem 3:2 den Sieg gegen den Tabellenführer. Ein gelungenes Kombinationsspiel im Strafraum schloss Marco Greisel (81.) mit einem erfolgreichen Schlenzer ab und sorgte dafür, dass die Augsburger in der Bayernligatabelle nun auf Platz zwei vorgerückt sind.

TSV Schwaben Augsburg Schmidt – Krug (59. Greppmeir), Pittrich, Ruisinger, della Schiava – Achatz (68. Leib), Greisel, Heiß (76.. Fackler-Stamm), Ostrzolek – Diowo (74. Rauscher), Kurz (85. Bischofsberger)

Tore 0:1 Speiser (19.), 1:1 Achatz (24.), 1:2 Karger (26.), 2:2 Achatz (28./FE), 3:2 Greisel (81.) Rote Karte Speiser (45.+2/ Landsberg/Reklamieren) Gelb-Rot Spennesberger (61./Landsberg) Schiedsrichter Müller Zuschauer 700

