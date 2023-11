Fußball Bayernliga

TSV Schwaben Augsburg reißt das Ruder noch herum

Und wieder durfte der TSV Schwaben Augsburg jubeln: Zwar tat man sich anfangs beim VfR Garching schwer und geriet in Rückstand, doch eine Steigerung in der zweiten Halbzeit brachte einen 4:1-Sieg.

Von Herbert Schmoll und Fabian Kapfer

Dank einer gewaltigen Leistungssteigerung nach der Pause gewann der TSV Schwaben Augsburg am Sonntagnachmittag in der Fußball-Bayernliga Süd beim VfR Garching mit 4:1 und bleibt damit weiterhin Tabellenzweiter. Nach 45 Minuten führten die Oberbayern mit 1:0. Kurioses am Rande. Bei einem der Schiedsrichter-Assistenten hatte sich bei seinem Headset ein Kopfhörer im Ohr verklemmt. Der Assistent musste zur Pause ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Schwaben hatten zwar von Beginn an das Heft in der Hand und dominierten das Geschehen. Doch gegen das Kellerkind brachten die Gäste kaum Tempo auf den Rasen, die Aktionen waren viel zu behäbig, um für Gefahr vor dem Kasten der Garchinger zu sorgen. Und so kam's, wie kommen musste. Mit ihrer zweiten gefährlichen Aktion gingen die Hausherren durch Vitus Vochatzer mit 1:0 in Führung.

