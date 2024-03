Fußball-Bayernliga

Türkspor düpiert den Tabellenführer Schwaben Augsburg

Überschwänglich bejubeln die Spieler von Türkspor Augsburg den Führungstreffer von Jeton Abazi (am Boden) mit (von links) Dominik Krachtus, Turgay Karvar, Berkan Aydin und Mehmet Ali Fidan.

Plus Das Team von Spielertrainer Matthias Ostrzolek wird seiner Favoritenrolle im Bayernliga-Derby gegen Türkspor Augsburg nicht gerecht und verliert mit 0:2.

Von Christian Weiß

Im Augsburger Bayernliga-Derby musste der erfolgsverwöhnte TSV Schwaben Augsburg, der seine letzte Niederlage im November kassierte (0:1 in Heimstetten), die Punkte in einer kampfbetonten, aber fairen Partie dem abstiegsgefährdeten Lokalrivalen Türkspor Augsburg überlassen. Der fuhr einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg ein und nahm dabei Revanche für die 1:7-Packung aus dem Hinspiel. Während die "Violetten“ nun punktgleich mit Landsberg an der Tabellenspitze stehen (53 Zähler), rangiert die Elf von Türkspor-Trainer Ajet Abazi nach wie vor auf dem 16. Tabellenrang (25 Zähler), doch gibt der Erfolg einen enormen Auftrieb für die Moral.

Im Duell übernahmen schon bald die Platzherren vom TSV Schwaben die Kontrolle über das Spiel, jedoch fehlte die gewohnte Leichtigkeit. Greppmeir (23.) und Kurz (24.) näherten sich dem ersten Treffer mit ihren Abschlüssen an, doch ging der Ball knapp übers Tor oder daneben. Ein Kopfball von Greppmeir aus fünf Metern, den Türkspor-Keeper Tepe bravourös parieren konnte (41.), sollte die beste Gelegenheit bleiben. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam auch Bastian Kurz (45.+1) zu einer hervorragenden Abschlussposition, doch er verhaspelte sich bei der Annahme, so dass die Gelegenheit verpuffte.

