Bozdag bleibt Trainer bei Türkspor Augsburg

Plus Bis zur Winterpause war der 51-Jährige als Übergangslösung eingeplant. Nun soll er bis zum Saisonende weitermachen und die Mannschaft notfalls über die Relegation retten.

Immerhin nahm der Jahresabschluss bei Türkspor Augsburg ein versöhnliches Ende. Mit dem klaren 4:1-Erfolg im Kellerduell gegen den VfB Hallbergmoos beendeten die Augsburger gleich zwei Negativserien. Zum einen feierten sie den ersten Heimsieg seit über einem Jahr, zum anderen den ersten Dreier in der Bayernliga Süd seit Anfang September. Nun hat Türkspor auch eine Entscheidung auf der Trainerposition getroffen. Interimstrainer Servet Bozdag bleibt über die Winterpause hinaus an der Seitenlinie und soll bis mindestens Saisonende übernehmen.