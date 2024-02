Siegesserie bei den Haunstetter Handballern setzt sich fort

Plus Beim vierten Sieg in Folge der Haunstetter Landesliga-Männer gibt es ein Sonderlob für den Torhüter.

Die Landesliga-Handballer des TSV Haunstetten bleiben weiter auf der Erfolgsspur: Im schwäbischen Derby gegen den TSV Niederraunau landeten die Rot-Weißen beim 35:24 (17:11) bereits den vierten Sieg in Folge und verbesserten sich damit sogar auf Platz vier der Tabelle.

Dabei gelang dem Team von Lorenz Hartl nicht nur eindrucksvolle Revanche für die schmerzhafte 18:28-Hinrundenniederlage, man kann jetzt auch den besseren direkten Vergleich für sich verbuchen.