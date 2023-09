Leichtathletik

17:18 Uhr

Gut gelaunt und mit farbenfrohem Faible: Leichtathletin Anna Kuntscher läuft ohne Druck zum großen Erfolg

Plus Langstreckenläuferin Anna Kuntscher machte in dieser Saison mit einigen Bestzeiten auf sich aufmerksam. Trotz der vielen Erfolge will sie sich nicht unter Druck setzen. Im September reist die 18-Jährige für ein Jahr nach Argentinien.

Von Felix Knoll

Anna Kuntscher fühlt sich sichtlich wohl. Die Leichtathletin schnürt ihre Laufschuhe, bewegt sich langsam in Richtung Kunststoffbahn und trabt gemächlich los. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht bereitet sich das Lauftalent der TG Viktoria Augsburg auf ihr bevorstehendes Training vor. Gut zwei Wochen ist es nun her, als sie das letzte Mal auf der Sportanlage Süd eine Einheit absolvierte. "Mir wurden erst vor kurzem Weisheitszähne gezogen und im Anschluss war ich noch eine Woche im Urlaub. Jetzt bin ich wieder sehr motiviert auf das Training", freut sich die 18-Jährige im Vorfeld.

Kuntscher blüht speziell auf den Langstrecken auf – über die Distanzen 3000 Meter, 5000 Meter und 10.000 Meter ist das Nachwuchstalent zu Hause. "Die Renneinteilung ist entscheidend. Man muss nicht an die Obergrenze gehen, sondern lange auf hohem Niveau laufen", erklärt sie.

