Modellrennsport

09.01.2022

Beim TSV 1871 Augsburg läuft Motorsport im Miniformat

Plus Die Halle des TSV 1871 Augsburg wird für zwei Tage zur Rennstrecke für den Tamiya Euro Cup. Die Gastgeber haben mit Mitgliedern wie Simon Lauter hochklassige Fahrer in ihren Reihen.

Von Andrea Bogenreuther

Eine gewisse Formel 1-Atmosphäre kommt schon auf, wenn die rasanten Mini-Rennautos in der Halle des TSV 1871 Augsburg über den Teppich-Asphalt jagen. Zwei Tage lang ist der Verein Gastgeber für den Tamiya Euro Cup, einer Markenserie, an der rund 80 Modellautobauer wie -fahrer in acht verschiedenen Klassen teilnehmen. Bei den M-Chassis, gewissermaßen der Königsklasse an diesem Rennwochenende in Augsburg, gilt Lokalmatador Simon Lauter vom gastgebenden TSV 1871 als einer der heißesten Favoriten auf den Sieg.

