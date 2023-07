Radsport

Ein Bierchen auf den Titel-Hattrick bei der deutschen Meisterschaft

Plus Mountainbike-Profi Leonie Daubermann aus Gessertshausen gewinnt zum dritten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft im Cross Country. Jetzt steht die WM an.

Als Leonie Daubermann am Sonntag mit über drei Minuten Vorsprung über die Ziellinie der Mountainbike-Strecke in Albstadt fuhr und zum dritten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft im olympischen Cross Country gewann, jubelte die 23-jährige gebürtige Gessertshauserin (Landkreis Augsburg) wie wenn sie gerade einen packenden Zielsprint für sich entschieden hätte.

„Diese Saison verlief bisher für mich nicht so einfach mit Krankheiten und so weiter“, sagt Daubermann. Normalerweise zählt sie nicht nur zu den besten deutschen Mountainbike-Profis, sondern fährt auch in der Weltspitze mit. Doch da sie aufgrund einer Verletzung im Vorjahr in die Weltcup-Saison ohne Punkte einsteigen musste, blieben ihr nur Startplätze und dann oft auch Platzierungen in den hinteren Regionen der Felder übrig.

