Radprofi Georg Zimmermann zeigt sich bei den Ardennen-Klassikern

Plus Der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann lanciert beim Fleche Wallonne und bei Lüttich-Bastogne-Lüttich zwei spektakuläre Fluchtversuche. Bei der Teamführung kommt das gut an.

Normalerweise müsste man meinen, dass Georg Zimmermann über sein Abschneiden beim Fleche Wallonne enttäuscht ist. Am Mittwoch fuhr der Augsburger Radprofi beim zweiten der drei Ardennenklassiker fast 170 Kilometer in einer achtköpfigen Ausreißergruppe immer vorneweg. Erst 20 Kilometer vor dem Ziel wurde der Intermarche-Fahrer vom Feld geschluckt. Am Ende hatte er als 116. 6:42 Minuten Rückstand auf den überragenden Sieger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Tadej Pogacar reagiert anders, als es das Intermarche-Team gedacht hat

Trotzdem war Zimmermann mehr als zufrieden mit seiner Leistung. Er hatte die Teamvorgabe perfekt umgesetzt: "Die Idee war eigentlich, dass ich mich nach dem Ausreißversuch, wenn Pogacar frühzeitig nach vorne gefahren wäre, noch ein wenig mittragen lassen würde. Das ist nicht eingetreten. Er hat bis zum Schlussanstieg gewartet." Erst an der berühmt-berüchtigten Mauer von Huy, mit bis zu 16,4 Prozent Steigung, ließ der Slowene, der überragende Profi des Frühjahres, seine Konkurrenten wenige Meter vor dem Ziel einfach stehen und fuhr seinen zwölften (!) Saisonsieg ein.

